Ветеран СВО Евгений Чинцов переизбран председателем нижегородской думы

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода «обнулившегося» первого созыва вновь избрали своим председателем ветерана СВО Евгения Чинцова. За это решение единогласно проголосовали все 39 депутатов, присутствующих на первом заседании нового созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кандидатуру Евгения Чинцова выдвинуло депутатское объединение «Единая Россия», имеющее большинство в городском парламенте — 28 из 39 мандатов. Другие кандидатуры не выдвигали.

Фракция КПРФ также высказалась в поддержку кандидатуры прежнего спикера Чинцова.

Как писал «Ъ-Приволжье», Евгений Чинцов впервые избрался в гордуму в 2024 году — по округу №30, освободившемуся после ухода прежнего спикера гордумы Олега Лавричева, ставшего фигурантом уголовного дела. На основных выборах в 2025 году Евгений Чинцов вновь переизбрался по этому округу.

Ирина Швецова