Силуанов: расходы бюджета на оборону в 2026 году не изменятся

Объем расходов федерального бюджета на оборону в 2026 году сохранится на уровне текущего. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. По его словам, затраты превышают уровень 2024-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«При этом новая трехлетка, конечно, учитывает появляющиеся дополнительные задачи и вызовы»,— уточнил Антон Силуанов в интервью ТАСС.

Министр добавил, что расходы связаны не столько с военной обороной, сколько с обеспечением безопасности страны и граждан в целом. Среди таких сфер господин Силуанов назвал развитие систем борьбы с дронами, защиту критических объектов инфраструктуры, приграничных территорий, усиление мер безопасности на транспорте и кибербезопасность.

Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы внесен в Госдуму. Приоритетными пунктами остаются финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также социальная поддержка семей участников СВО.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет обрел цифры».