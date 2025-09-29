Силуанов: расходы бюджета на оборону в 2026 году не изменятся
Объем расходов федерального бюджета на оборону в 2026 году сохранится на уровне текущего. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. По его словам, затраты превышают уровень 2024-го.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«При этом новая трехлетка, конечно, учитывает появляющиеся дополнительные задачи и вызовы»,— уточнил Антон Силуанов в интервью ТАСС.
Министр добавил, что расходы связаны не столько с военной обороной, сколько с обеспечением безопасности страны и граждан в целом. Среди таких сфер господин Силуанов назвал развитие систем борьбы с дронами, защиту критических объектов инфраструктуры, приграничных территорий, усиление мер безопасности на транспорте и кибербезопасность.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы внесен в Госдуму. Приоритетными пунктами остаются финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также социальная поддержка семей участников СВО.
