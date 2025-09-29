Силуанов допустил замедление инфляции из-за сокращения дефицита бюджета России

Сокращение бюджетного дефицита в перспективе создаст возможность для замедления инфляции, убежден глава Минфина России Антон Силуанов. Благодаря сбалансированному федеральному бюджету Банк России сможет смягчать денежно-кредитную политику, пояснил министр.

«Неконтролируемое наращивание госдолга привело бы к разгону инфляции и, как следствие,— к росту ключевой ставки»,— сказал господин Силуанов в интервью ТАСС. Ключевая ставка — главный фактор для роста инвестиций и экономики, подчеркнул глава ведомства.

Дефицит федерального бюджета России на трехлетний период составит в среднем 1,4% ВВП: 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году. За январь-август 2025 года дефицит федерального бюджета составил 1,9% ВВП.

Расходы бюджета в следующем году достигнут 44,1 трлн руб., в 2027 году — 46 трлн руб., в 2028 году — 49,4 трлн руб. Это означает возвращение на «устойчивую траекторию сбалансированности бюджета», отмечал Антон Силуанов.

