Силуанов: дефицит бюджета РФ составит 1,6% ВВП в 2026 году

Дефицит федерального бюджета России на трехлетний период составит в среднем 1,4% ВВП: 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Таким образом, мы вернемся на устойчивую траекторию сбалансированности бюджета. Что является залогом финансирования всех государственных обязательств и усиления финансового суверенитета страны»,— сказал Антон Силуанов на заседании правительства (цитата по ТАСС).

Расходы бюджета в следующем году составят 44,1 трлн руб., в 2027 году — 46 трлн руб., в 2028 году — 49,4 трлн руб., отметил министр финансов.