Силуанов о повышении НДС, дефиците бюджета и расходах на оборону
Министр финансов России назвал причину повышения НДС
Глава Минфина РФ Антон Силуанов дал интервью ТАСС. В нем он рассказал об объеме расходов на оборону в российском бюджете на 2026 год, объяснил решение властей повысить НДС и назвал основной драйвер роста экономики Россиии. Главные заявления министра — в подборке «Ъ».
Министр финансов России Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
- Увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) даст избежать негативного инфляционного финансирования бюджета.
- Снижение порога для уплаты бизнесом НДС нужно для пресечения незаконных схем.
- Для предпринимателей на «упрощенке» сохранится возможность выбора между общим режимом уплаты НДС и пониженным.
- Объем расходов на оборону и безопасность в 2026 году сохранится на том же уровне, что и в текущем.
- Сокращение бюджетного дефицита в перспективе создаст возможность для снижения инфляции.
- Важным фактором роста экономики станет сбалансированный бюджет. За счет роста налогов он даст ЦБ пространство для смягчения денежно-кредитной политики.
- Основным драйвером роста экономики РФ остается потребительский и инвестиционный спрос.
- Налог на игорный бизнес может принести бюджету около 300 млрд руб. за 3 года.
- Правительство продолжит поддерживать приоритетные отрасли через пониженные страховые взносы.
- Минфин подготовил поправки, расширяющие возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета. Эта мера снизит налоговое бремя и усилит модернизацию инвестирующих предприятий.
- Правительство сохранит льготный тариф страховых взносов для IT-отрасли, используя репрессивную шкалу.