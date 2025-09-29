Силуанов о повышении НДС, дефиците бюджета и расходах на оборону

Глава Минфина РФ Антон Силуанов дал интервью ТАСС. В нем он рассказал об объеме расходов на оборону в российском бюджете на 2026 год, объяснил решение властей повысить НДС и назвал основной драйвер роста экономики Россиии. Главные заявления министра — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ