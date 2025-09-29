Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Силуанов о повышении НДС, дефиците бюджета и расходах на оборону

Министр финансов России назвал причину повышения НДС

Глава Минфина РФ Антон Силуанов дал интервью ТАСС. В нем он рассказал об объеме расходов на оборону в российском бюджете на 2026 год, объяснил решение властей повысить НДС и назвал основной драйвер роста экономики Россиии. Главные заявления министра — в подборке «Ъ».

Министр финансов России Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

  • Увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) даст избежать негативного инфляционного финансирования бюджета.
  • Снижение порога для уплаты бизнесом НДС нужно для пресечения незаконных схем.
  • Для предпринимателей на «упрощенке» сохранится возможность выбора между общим режимом уплаты НДС и пониженным.
  • Объем расходов на оборону и безопасность в 2026 году сохранится на том же уровне, что и в текущем.
  • Сокращение бюджетного дефицита в перспективе создаст возможность для снижения инфляции.
  • Важным фактором роста экономики станет сбалансированный бюджет. За счет роста налогов он даст ЦБ пространство для смягчения денежно-кредитной политики.
  • Основным драйвером роста экономики РФ остается потребительский и инвестиционный спрос.
  • Налог на игорный бизнес может принести бюджету около 300 млрд руб. за 3 года.
  • Правительство продолжит поддерживать приоритетные отрасли через пониженные страховые взносы.
  • Минфин подготовил поправки, расширяющие возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета. Эта мера снизит налоговое бремя и усилит модернизацию инвестирующих предприятий.
  • Правительство сохранит льготный тариф страховых взносов для IT-отрасли, используя репрессивную шкалу.

