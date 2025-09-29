Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы

Правительство России направило в Государственную думу проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Распоряжение о внесении бюджетного пакета подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба правительства, проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Согласно документу, в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%. За три года — на 7%. В номинальном выражении, как ожидается, показатель составит около 276 трлн руб.

Расходы в 2026 году запланированы на уровне 44,1 трлн руб., в 2027-м — на уровне 46 трлн руб., в 2028-м — 49,4 трлн руб. Доходы в 2026 году оцениваются в 40,3 трлн руб., в 2027 году — в 42,9 трлн руб., в 2028-м — 45,9 трлн руб. Министр финансов Антон Силуанов в интервью ТАСС сказал, что дефицит будет сокращаться, и в перспективе это создаст возможность для снижения инфляции.

В правительстве отметили, что ключевыми приоритетами при формировании бюджета было достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов.

Подробнее о главном финансовом документе — в материале «Ъ» «Бюджет обрел цифры».