В Ижевске предложение долгосрочной аренды жилья выросло на 70% за год

Предложение долгосрочной аренды жилья в Ижевске в августе увеличилось на 70% по сравнению с концом лета 2024 года, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

«Рост связан с изменением стратегии владельцами жилья, которые вместо вторичной продажи выходят на рынок долгосрочной сдачи в аренду»,— отметил руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

По его словам, из-за отмены массовой льготной ипотеки летом 2024 года спрос на квартиры резко снизился, поэтому все больше собственников откладывают продажу своей недвижимости, выбирая получение хотя бы минимального пассивного дохода от рентных выплат.

Напомним, средняя ставка аренды 1-комнатной квартиры в Ижевске в начале сентября составила 24,3 тыс. руб. в месяц, что на 4% больше, чем месяцем ранее.