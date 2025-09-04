Средняя ставка аренды «однушки» в Ижевске выросла на 4% за месяц

Средняя ставка аренды 1-комнатной квартиры в Ижевске в начале сентября составила 24,3 тыс. руб. в месяц, что на 4% больше, чем месяцем ранее, следует из исследования портала «Циан.Аналитика».

«Средние ставки аренды продолжат увеличиваться до середины сентября (еще на 4-5%). Во второй половине месяца сезонное снижение активности ограничит их рост, а в октябре начнется медленное снижение»,— комментирует эксперт портала Елена Бобровская.

Напомним, количество предложений на долгосрочную аренду квартир в Ижевске выросло на 53% за год (по РФ — на 30%) по итогам июля. Предложение однокомнатного жилья в столице Удмуртии увеличилось на 51%. Количество доступных для аренды двухкомнатных квартир возросло на 50%, трехкомнатных и студий — на 23% и 79% соответственно