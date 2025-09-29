Гендиректор «Облкоммунэнерго» Буданов объявлен в розыск

Генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов объявлен в розыск, сообщил источник «Ъ-Урал», знакомый с ситуацией. Официально в базе розыска МВД информации об этом пока нет. В пресс-службе «Облкоммунэнерго» комментировать ситуацию не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Облкоммунэнерго» Фото: сайт «Облкоммунэнерго»

Дмитрий Буданов выступает одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры об изъятии активов у бизнесменов Алексея Боброва (проходит обвиняемым по делу о мошенничестве) и Артема Боброва.

Согласно исковому заявлению Генеральной прокуратуры РФ (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал»), свердловские экс-министры Николай Смирнов и Алексей Пьянков якобы лично контролировали процесс акционирования «Облкоммунэнерго», «монополизировав свое право на формирование его органов управления и определение условий приватизации». В документе говорится, что исполнителем мероприятий по акционированию со стороны общества определили доверенным лицом Артема Бикова и Алексея Боброва Дмитрия Буданова.

В «Облкоммунэнерго» заявляли, что Буданов имел большой опыт и стаж работы в антикризисном управлении, а также опыт работы в органах МВД и с Бобровым и Биковым лично знаком не был.

Артем Путилов, Мария Игнатова