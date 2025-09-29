В Тукаевском районе Татарстана при пожаре погибли два человека

В Татарстане вечером 28 сентября в садовом доме СНТ «Восход-1» Тукаевского района произошел пожар. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 30 кв. м. Личности погибших пока не установлены.

По факту случившегося прокуратурой организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Анна Кайдалова