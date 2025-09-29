Ремонт в российских бизнес-центрах подорожает на 10–12%

Средняя стоимость отделки офисов к концу декабря достигнет 208 тыс. руб. за кв. м, прибавив 10–12% год к году, прогнозируют консалтинговая компания IBC Real Estate и управляющая Ritm Project. Материалы и проектные работы, по их мнению, в этом году подорожают в среднем на 15%. С данными ознакомился «Ъ».

Производители строительных материалов сталкиваются с недозагрузкой мощностей, но расходы девелоперов растут за счет дорожающей рабочей силы и зависимости от зарубежных поставок. Застройщики стараются минимизировать ввод площадей с готовой отделкой. Сейчас на них приходится только 9% от готового арендного предложения новых офисов.

Рост цен на российские стройматериалы в этом году замедлился: их производители сталкиваются со сложностями при загрузке мощностей из-за резкого падения спроса на жилье. Один из собеседников «Ъ» на рынке заявил о заморозке части предприятий.

