Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Офисы отделались бетоном

Ремонт в бизнес-центрах подорожает на 10–12%

Средняя стоимость отделки офисов к концу декабря достигнет 208 тыс. руб. за кв. м, прибавив 10–12% год к году. Производители строительных материалов сталкиваются с недозагрузкой мощностей, но расходы девелоперов растут за счет дорожающей рабочей силы и зависимости от зарубежных поставок. Застройщики стараются минимизировать ввод площадей с готовой отделкой. Сейчас на них приходится только 9% от готового арендного предложения новых офисов.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По итогам 2025 года средняя стоимость отделки бизнес-центров составит 208 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 10–12% год к году. Такой прогноз в своем исследовании приводят консалтинговая компания IBC Real Estate. Материалы и проектные работы, по их мнению, в текущем году подорожают в среднем на 15%.

Рост стоимости отделки офисов замедляется.

В 2024 году значение, согласно озвученным ранее оценкам CORE.XP, прибавило 25%.

Рост цен на российские стройматериалы в текущем году замедлился: их производители сталкиваются со сложностями при загрузке мощностей из-за резкого падения спроса на жилье (см. “Ъ” от 25 сентября). Один из собеседников “Ъ” на рынке говорит о заморозке части предприятий. Но высокая инфляция приводит к росту затрат на рабочую силу, констатирует замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. В Национальном объединении строителей ранее прогнозировали, что в среднем зарплаты в отрасли в нынешнем году вырастут на 18%.

Партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян обращает внимание на то, что в сегменте офисной отделки значительная часть материалов и инженерных систем по-прежнему поставляется из-за рубежа.

Их стоимость может сильно колебаться в зависимости от курса рубля и возникающих сложностей с логистикой.

Рост затрат и сложности с их прогнозированием руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова называет дополнительным риском для девелоперов. Многие компании, по ее словам, сейчас стремятся сдавать свои проекты в формате shell & core (без отделки). Директор коммерческого управления Stone Кристина Недря напоминает, что девелоперский цикл составляет в среднем три-четыре года. Рыночная конъюнктура за это время может поменяться несколько раз.

В общей структуре арендного предложения в новых объектах доля лотов с отделкой сейчас минимальная — 9%, говорит руководитель департамента офисной недвижимости СORE.XP Ирина Хорошилова. Это, считает госпожа Недря, создает сложности для представителей малого и среднего бизнеса, которые, как правило, ориентируются на лоты с ремонтом. Директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина не исключает, что наличие отделки сейчас может быть дополнительным фактором роста цены предложения. На конец июня, по ее словам, такие лоты стоили в среднем 43,8 тыс. руб. за кв. м. Год к году показатель вырос на 37%.

Большинство новых бизнес-центров Москвы уже заняты крупными корпорациями

Хотя руководитель департамента управления строительными проектами СMWP Павел Якимчук замечает, что драйвером спроса на офисные площади «в бетоне» могут выступать крупные компании, предпочитающие самостоятельно обустраивать штаб-квартиры. Ирина Хорошилова констатирует, что 74% от запланированных ко вводу строились под конкретных заказчиков. Готовая отделка, по словам госпожи Беловой, есть только в 2% готовящихся к сдаче площадей.

София Мешкова

Новости компаний Все