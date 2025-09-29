Офисы отделались бетоном

Средняя стоимость отделки офисов к концу декабря достигнет 208 тыс. руб. за кв. м, прибавив 10–12% год к году. Производители строительных материалов сталкиваются с недозагрузкой мощностей, но расходы девелоперов растут за счет дорожающей рабочей силы и зависимости от зарубежных поставок. Застройщики стараются минимизировать ввод площадей с готовой отделкой. Сейчас на них приходится только 9% от готового арендного предложения новых офисов.

По итогам 2025 года средняя стоимость отделки бизнес-центров составит 208 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 10–12% год к году. Такой прогноз в своем исследовании приводят консалтинговая компания IBC Real Estate. Материалы и проектные работы, по их мнению, в текущем году подорожают в среднем на 15%.

Рост стоимости отделки офисов замедляется.

В 2024 году значение, согласно озвученным ранее оценкам CORE.XP, прибавило 25%.

Рост цен на российские стройматериалы в текущем году замедлился: их производители сталкиваются со сложностями при загрузке мощностей из-за резкого падения спроса на жилье (см. “Ъ” от 25 сентября). Один из собеседников “Ъ” на рынке говорит о заморозке части предприятий. Но высокая инфляция приводит к росту затрат на рабочую силу, констатирует замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. В Национальном объединении строителей ранее прогнозировали, что в среднем зарплаты в отрасли в нынешнем году вырастут на 18%.

Партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян обращает внимание на то, что в сегменте офисной отделки значительная часть материалов и инженерных систем по-прежнему поставляется из-за рубежа.

Их стоимость может сильно колебаться в зависимости от курса рубля и возникающих сложностей с логистикой.

Рост затрат и сложности с их прогнозированием руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова называет дополнительным риском для девелоперов. Многие компании, по ее словам, сейчас стремятся сдавать свои проекты в формате shell & core (без отделки). Директор коммерческого управления Stone Кристина Недря напоминает, что девелоперский цикл составляет в среднем три-четыре года. Рыночная конъюнктура за это время может поменяться несколько раз.

В общей структуре арендного предложения в новых объектах доля лотов с отделкой сейчас минимальная — 9%, говорит руководитель департамента офисной недвижимости СORE.XP Ирина Хорошилова. Это, считает госпожа Недря, создает сложности для представителей малого и среднего бизнеса, которые, как правило, ориентируются на лоты с ремонтом. Директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина не исключает, что наличие отделки сейчас может быть дополнительным фактором роста цены предложения. На конец июня, по ее словам, такие лоты стоили в среднем 43,8 тыс. руб. за кв. м. Год к году показатель вырос на 37%.

Хотя руководитель департамента управления строительными проектами СMWP Павел Якимчук замечает, что драйвером спроса на офисные площади «в бетоне» могут выступать крупные компании, предпочитающие самостоятельно обустраивать штаб-квартиры. Ирина Хорошилова констатирует, что 74% от запланированных ко вводу строились под конкретных заказчиков. Готовая отделка, по словам госпожи Беловой, есть только в 2% готовящихся к сдаче площадей.

