На Уралмаше нашли цех по незаконному производству жидкости для вейпов

В Екатеринбурге на Уралмаше пресекли крупное нелегальное производство жидкостей для вейпов, сообщил в своем Telegram-канале член Общественной палаты Дмитрий Чукреев. Операцию провели сотрудники УЭБиПК свердловского ГУ МВД и управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО при поддержке движения «Здоровое Отечество».

В цехе площадью более 2 тыс. кв. м круглосуточно работали 19 станков и 25 сотрудников, половина из которых были глухонемыми. «Владельцы цеха, так понимаю, централизованно привлекли их к работе через какое-то агентство — пусть это остается на их совести»,— сказал Дмитрий Чукреев.

Продукция под названиями известных брендов производилась с нарушением санитарных норм и рецептуры. На этикетках указывались ложные адреса и даты производства. Полицейские изъяли оборудование и более 100 тыс. флаконов, готовых к продаже. В помещении нашли несколько пневматических пистолетов. Устанавливаются владельцы бизнеса.

Напомним, в марте на улице Зоологической, 9 в Екатеринбурге обнаружили склад с контрафактными вейпами и жидкостями для электронных сигарет на сумму более 9 млн руб. Продукция поставлялась в Тюменскую область, ХМАО, Алтайский край и Екатеринбург.

Ирина Пичурина