Колл-центры могут закрыться из-за удорожание звонков

Новые правила маркировки телефонных звонков, вступившие в силу с 1 сентября может привести к массовому закрытию колл-центров в России. По информации ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89», уже закрылось 18 колл-центров, расположенных в Перми, Новосибирске, Томске и Владимире. В связи с этим ассоциация обратилась к президенту Владимиру Путину и председателю партии «Единая Россия», зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. Об этом сообщают «Ведомости», в распоряжении издания есть копии документов.

Обращения подписаны от имени 46 участников ассоциации и более 4 тыс. сотрудников опросных колл-центров. «Группа 7/89» объединяет компании из 32 городов РФ и проводит 55% от всего объема телефонных опросов в стране, в том числе для государственных и частных заказчиков.

В ассоциации считают, что новые правила обязательной маркировки всех звонков повлияют на удорожание себестоимости телефонных соединений в 5–20 раз. Это может повлиять на ситуацию «перед выборами в Госдуму в 2026 году», так как политические партии «могут остаться без объективных данных о реальных настроениях граждан».

Ранее на изменившиеся правила телефонных звонков в письме премьер-министру Михаилу Мишустину жаловались микрофинансовые организации в лице крупнейшей СРО «МиР». Представители МФО полагают, дополнительная нагрузка на крупные компании составит от 15 млн руб. и выше, бизнес будет вынужден оптимизировать процессы, что может негативно отразиться на самих клиентах.

С 1 сентября вступили в силу новые правила по борьбе со спам-звонками, которые позволяют абонентам отказаться от массовых обзвонов. Теперь операторы обязаны маркировать звонки от юрлиц, отображая категорию вызова.

Влад Никифоров