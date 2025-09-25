МФО позвонит

Крупнейшая саморегулируемая организация СРО «МиР» направила письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой включить в федеральный закон «О связи» определение массового вызова, определить, имеют ли операторы связи право взимать плату за маркировку вызовов, и если имеют, то в каком объеме. Это не первое обращение представителей финансового сектора к органам власти, и эксперты сходятся во вменении, что корректировки последуют.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо СРО «МиР», адресованное премьер-министру Михаилу Мишустину, а также главе Минцифры Максуту Шадаеву и главе Роскомнадзора Андрею Липову. «Сложившаяся ситуация по выполнению вступивших в силу 1 сентября норм ч. 9.1. ст. 46 и ст. 44.1–1 126-ФЗ "О связи" свидетельствует о создании предпосылок для возникновения значительного ущерба у всех хозяйствующих субъектов РФ»,— отмечается в письме.

С 1 сентября вступили в силу новые правила по борьбе со спам-звонками, которые позволяют абонентам отказаться от массовых обзвонов. Теперь операторы обязаны маркировать звонки от юрлиц, отображая категорию вызова. Компаниям для массовых обзвонов необходимо заключить договоры с операторами и получить предварительное согласие абонента.

СРО указывает, что определение массового вызова в законе отсутствует, а операторы связи формулируют признаки массовых вызовов самостоятельно. При этом заключение договоров с операторами связи на массовые вызовы «влечет колоссальную административную нагрузку на всех хозяйствующих субъектов».

Согласно закону, маркировка звонков — обязанность оператора, возможность взимания платы за маркировку законом не установлена. Операторы связи включили в договоры в виде оферты эту услугу как платную. «Около 90% телефонных вызовов осуществляется в интересах клиентов: с целью уточнения информации для предотвращения мошеннических действий, с целью дать ответ на запрос клиента или по его запросу перезвонить, для напоминания о сроке платежа во избежание выхода на просроченную задолженность и др.,— пояснили в СРО "МиР".— Таким образом, бизнес будет вынужден оптимизировать процессы, что может негативно отразиться на самих клиентах».

Стоимость каждого вызова вырастет в среднем на 50 коп., сообщили в СРО «МиР». По словам участников рынка МФО, крупная компания совершает около 10–30 млн звонков в месяц, таким образом, дополнительная нагрузка на нее составит от 15 млн руб. и выше, что приведет к росту расходов на связь от 5 до 10 раз.

В заключении СРО «МиР» просит включить телефонные звонки МФО в перечень организаций, на которые не распространяются требования по массовым вызовам. «Закон №230-ФЗ является специальным по отношению к 126-ФЗ "О связи" и не требует от кредитора получения предварительного согласия на получение телефонных звонков»,— отмечается в письме.

В пресс-службе правительства “Ъ” сообщили, что письмо направлено для ответа в Минцифры. В Роскомнадзоре также рекомендовали обратиться в Минцифры. «Письмо СРО "МиР" поступило в Минцифры, оно будет рассмотрено... после чего будет сформирована позиция»,— сообщили в министерстве.

Операторы связи из «большой четверки» без решения правительства менять свои подходы не намерены. «Сейчас закон, ограничивающий массовые обзвоны и позволяющий абоненту от них отказаться, не делает исключений ни для кого, кроме госорганов»,— указали в МТC. В «Вымпелкоме» отметили, что выступают за равные правила для всех — от крупнейших банков до небольших колл-центров — и против любых серых схем и исключений. «В законе об обязательной маркировке для юрлиц не может быть исключений»,— солидарны в Т2. Закрепление критериев на законодательном уровне лишит операторов возможности реагировать на новые схемы массовых обзвонов, а их публикация может привести к тому, что недобросовестные компании просто подстроятся под них, подчеркивают в «МегаФоне».

Учитывая, что ранее с критикой новой нормы выступили две крупные финансовые ассоциации — Ассоциация банков России и Национальный совет финансового рынка — и их обращения тоже были приняты к рассмотрению, эксперты предполагают, что корректировки будут, но скорее точечные. «Ввести термин "массовые звонки" и однозначно его определить, было бы логично. Я не исключаю, что это предложение как раз будет учтено,— отмечает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.— Также необходимо найти решение для конфликта законодательных актов, когда одни требуют от финансовых организаций оповестить клиента, а другие запрещают ему звонить без его согласия». По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, наша регуляторика в последнее время часто формируется методом проб и ошибок. «Сейчас ситуацию придется корректировать на ходу»,— заключает эксперт.

