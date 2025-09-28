В квартире на Петроградской стороне обрушился потолок, СКР организовал проверку

Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Санкт-Петербурга инициировали проведение проверки по факту обрушения потолка в одной из квартир в Петроградском районе. Инцидент произошел в жилом доме на Гатчинской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в СК, предварительно установлено, что в квартире дома частично обрушилась штукатурка, в результате чего было повреждено полотно натяжного потолка. Доследственная проверка организована по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), уточнили в ведомстве.

По данным «Ъ-СПб», обрушение лепнины с потолка произошло на 6-м этаже дома 31-33 по Гатчинской улице. Дом находится в управлении ЖКС № 2. В настоящий момент на месте работают следователи, МЧС и прокуратура, в квартирах выше все в порядке, пострадавших нет.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СКР. Петербургская прокуратура держит ситуацию на контроле, все обстоятельства выясняются, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал о прокурорской проверке после обрушения потолка в одном из помещений Выборгского института (филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Андрей Цедрик