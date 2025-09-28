Додон призвал партии выйти на мирный протест после выборов в Молдавии

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон пригласил все политические партии вне зависимости от идеологической направленности выйти на мирный митинг у здания правительства. Он начнется в 12:00 мск 29 сентября и будет проходить без партийной символики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Призываем к консолидации перед общей угрозой в адрес демократии, граждан и государства»,— сказал господин Додон после завершения голосования на парламентских выборах.

Игорь Додон утверждает, что во время выборов были зафиксированы нарушения. Данные будут систематизированы, и 29 сентября Партия социалистов определится с дальнейшими действиями.

Выборы в Молдавии завершились 28 сентября. В день выборов ЦИК отстранила оппозиционную партию «Великая Молдова». Отданные за нее голоса будут аннулированы. МИД Приднестровья выразил протест Молдавии из-за попыток ограничить участие приднестровцев в выборах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молдавия ждет голосов из-за границы».