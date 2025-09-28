МИД Приднестровья обвинил Молдавию в нарушении прав избирателей
МИД Приднестровской Молдавской Республики выразил протест Молдавии из-за попыток ограничить участие жителей Приднестровья в выборах. ПМР обращается к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой обеспечить права приднестровцев.
«Очевидно, что молдавское руководство сознательно избрало путь политической изоляции жителей Приднестровья, исключая их из правового поля и блокируя возможности быть равноправными участниками избирательного процесса»,— следует из заявления.
МИД Приднестровья утверждает, что власти Молдавии намеренно сократили число избирательных участков и перенесли некоторые из них в отдаленные от Приднестровья населенные пункты. Кроме того, на мостах между Молдавией и ПМР установили заграждения. Молдавская сторона огранизовала дополнительные проверки граждан и транспортных средств. Движение на мостах через Рыбницы в Резину и из Каменки в Сенатовку полностью заблокировано.
Несколько избирательных участков, на которых голосуют приднестровцы, были закрыты из-за угроз о минировании. На некоторых участках не хватало бюллетеней, отмечает ведомство.
Парламентские выборы проходят в Молдавии 28 сентября. Молдавия считает Приднестровье «административно-территориальной единицей левобережья Днестра». Страны—члены ООН, в том числе Россия, также признают Приднестровье частью Молдавии.
