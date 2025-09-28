В Ленобласти арестовали пять человек по делу об отравлении суррогатным алкоголем

Суды арестовали пять человек в Ленинградской области по трем уголовным делам об отравлении суррогатным алкоголем. Об этом сообщила региональная прокуратура.

54-летнего жителя Сланцев отправили под стражу до 24 ноября. Его обвиняют в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя в сланцевском районе.

Волосовский районный суд отправил под стражу трех местных жителей Волосовского района 1997, 1962 и 1961 годов рождения. Аналогичную меру пресечения избрал Кингисеппский городской суд для местной жительницы 1970 года рождения.

По последним данным, в Ленинградской области скончались 19 человек от отравления метиловым спиртом. Всего правоохранительные органы задержали 14 фигурантов дела.

Подробнее о массовом отравлении в Сланцевском районе — в материале «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам готовит».