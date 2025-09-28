Комитеты встали на путь восстановления

Принятое в субботу, 27 сентября, Международным паралимпийским комитетом (МПК) решение восстановить полноценный статус Паралимпийского комитета России дало руководящему отечественной спортивной отраслью Михаилу Дегтяреву повод для оптимизма относительно будущего Олимпийского комитета России, также попавшего под отстранение. Вопрос о его статусе Международный олимпийский комитет (МОК) должен рассмотреть в конце года. Впрочем, надо учесть, что в своих действиях МПК нередко радикально расходится с генеральной линией МОК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на мероприятии «Знание. Первые»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на мероприятии «Знание. Первые»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который участвовал в марафоне «Знание. Первые» 28 сентября, много внимания уделил будущему Олимпийского комитета России (ОКР): его он также возглавляет с декабря прошлого года. Господин Дегтярев дал понять, что испытывает по его поводу оптимизм, а в том, что «процесс идет», его убедило «недавнее решение по паралимпийцам».

Оно было принято накануне Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета в Сеуле и действительно выглядит очень важным для отечественной спортивной отрасли, поскольку касается статуса Паралимпийского комитета России (ПКР). В 2022 году после начала специальной военной операции на Украине в отношении российского паралимпийского спорта были введены санкции. Пиком санкционной кампании стало частичное отстранение ПКР. На такую меру МПК пошел в 2023 году, сославшись на нарушения ряда пунктов своей конституции. В них, в частности, говорится о том, что члены организации обязаны соблюдать «нейтралитет и беспристрастность» в «вопросах политики» и осуществлять свою деятельность «автономно», без вмешательства органов, находящихся «вне паралимпийского движения». Президент ПКР Павел Рожков считал, что МПК не устраивала прежде всего та помощь, которую российская паралимпийская структура оказывает участникам спецоперации, например в части реабилитации после тяжелых ранений. Отстранение не привело к тотальному запрету на участие в соревнованиях (на прошлогодней Паралимпиаде в Париже россияне выступали в нейтральном статусе), но существенно осложнило его.

Сеульское решение трудно трактовать иначе как радикальную перемену в отношениях между МПК и российской стороной.

На Генеральной ассамблее состоялось два голосования по наиболее актуальной для России проблеме. В первом раунде делегатам было предложено проголосовать за полное отстранение ПКР. Против этого высказались 111 человек при 55 за и 11 воздержавшихся. Во втором раунде голосовали уже за отмену частичного отстранения. За выступил 91 делегат, против — 77, а восемь предпочли воздержаться. В правах был восстановлен также и попавший под аналогичные санкции Паралимпийский комитет Белоруссии.

Таким образом, ПКР полностью восстановили в правах. У корректировки было яркое «прикладное» последствие. Как уточнил ПКР, она означает, что «российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет». Таких видов, правда, немного — это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, пулевая стрельба и следж-хоккей. Зато последний представлен в программе зимних Паралимпийских игр: они пройдут в марте 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. ПКР добавил, что еще «предстоит серьезная работа», направленная на то, чтобы с «атлетов, которые выступают в видах спорта, развиваемых другими международными спортивными федерациями, как можно быстрее были сняты все ограничения и они получили возможность полноценно выступать на международной спортивной арене».

Статус структуры, отстраненной на неопределенный срок, имеет и ОКР.

К нему такую санкцию Международный олимпийский комитет тоже применил в 2023 году, формальным поводом для нее было включение в состав ОКР олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. При Михаиле Дегтяреве устав был скорректирован, а все региональные советы из списка членов организации исчезли. МОК до сих пор публично не реагировал на это обстоятельство, но господин Дегтярев выражал уверенность в том, что достаточно скоро полноценный статус ОКР может быть восстановлен, а восстановление, в свою очередь, облегчит борьбу за снятие санкций с отдельных спортсменов и команд.

Судя по всему, паралимпийский прорыв, доказавший, по мнению Михаила Дегтярева, существование в мировом спортивном руководстве «здравых сил», эту уверенность укрепил. Господин Дегтярев рассказал, что, хотя на сентябрьском исполкоме МОК вопрос о статусе ОКР «не выносился на голосование», он «обсуждался». По прогнозам министра, он будет включен в повестку одного из «ближайших» исполкомов — к примеру, декабрьского.

Правда, есть основания предполагать, что случай с ПКР все же нельзя рассматривать как прецедентный. Дело в том, что МПК уже неоднократно доказывал, что его действия по «российскому вопросу» могут расходиться с линией МОК.

Впервые такое расхождение случилось летом 2016 года после выхода первой части знаменитого доклада Ричарда Макларена о якобы существовавшей в России государственной системе сокрытия допинговых нарушений. С этого началась активная фаза затяжного допингового кризиса. МОК, столкнувшись с колоссальным давлением, в первую очередь со стороны западных стран, требовавших для российской спортивной отрасли максимально возможного наказания, тем не менее допустил отечественную сборную к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, лишь разрешив международным федерациям «отфильтровать» ее состав в соответствии с данными доклада. А вот МПК команду России от Паралимпиады в Рио отстранил, несмотря на то что тотальная дисквалификация выглядела в глазах многих чиновников и экспертов избыточной мерой в отношении спортсменов с ограниченными возможностями. На Паралимпиаду в Пекине в 2022 году, уже после появления «изоляционных» рекомендаций МОК, МПК, наоборот, допустил российских спортсменов. Однако спустя буквально сутки он настолько же внезапно свое мнение изменил, запретив им выступать на состязаниях, указав на угрозы бойкота со стороны ряда сборных и атлетов и угрозу безопасности в связи с «эскалацией» ситуации в местах проживания спортсменов.

Алексей Доспехов