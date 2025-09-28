Вэнс: Россия отказывается от трехсторонних встреч с Украиной и США

В последние недели Россия отказывалась от двусторонних встреч с Украиной и трехсторонних встреч с украинской стороной и США. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Мы по прежнему привержены миру, но для танго нужны двое»,— сказал господин Вэнс. Он выразил надежду, что Россия «проснется и примет реальность», сделав шаги на пути к завершению конфликта.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что надеется на трехстороннюю встречу между США, Украиной и Россией. Президент России Владимир Путин подтверждал свою готовность к контактам с украинской стороной, однако говорил, что не видит в этом большого смысла. По мнению президента РФ, договориться с Украиной по ключевым вопросам будет невозможно.