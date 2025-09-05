Путин не видит смысла в контактах с Украиной на высшем уровне

Президент России Владимир Путин вновь подтвердил готовность к контактам с Украиной на высшем уровне, но подчеркнул, что не видит в них большого смысла, так как договориться по ключевым вопросам будет «невозможно».

«Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности»,— сказал президент на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Как сказал глава государства, любые территориальные вопросы, согласно конституции Украины, должны быть подтверждены на референдуме. Для его проведения необходимо отменить военное положение. Если оно будет отменено, нужно «тут же» проводить выборы президента. И даже когда референдум будет проведен, подчеркивает Владимир Путин, необходимо будет заручиться решением Конституционного суда, который сейчас не работает, так как «глава режима приказал охране не пускать председателя Конституционного суда на рабочее место».

Президент России тем не менее все еще согласен на встречу, которую предлагает украинская сторона. Лучшее место для переговоров, как считает Владимир Путин, «столица Российской Федерации, город-герой Москва». «Мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия — стопроцентная»,— пообещал глава РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что расценивает приглашение в Москву как знак неготовности российской стороны к встрече на высшем уровне.