Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что за его встречами с президентом Украины и европейскими лидерами может последовать трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. Это произойдет в том случае, если сегодняшние переговоры в Белом доме пройдут успешно, подчеркнул политик. При этом он не конкретизировал, какой именно исход переговоров может заложить основу для проведения трехстороннего саммита.
Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters
«Если сегодня все получится, у нас будет трехсторонняя встреча,— сказал Дональд Трамп. — Мы собираемся работать с Россией, мы собираемся работать с Украиной».
Дональд Трамп принял украинского коллегу в Белом доме через три дня после того, как провел переговоры с Владимиром Путиным на Аляске. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф говорил, что Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин во время переговоров на Аляске договорились о гарантиях безопасности для Украины. Владимир Путин после переговоров с американским коллегой говорил, что Россия готова работать над обеспечением безопасности Украины.
Ожидается, что вопрос гарантий безопасности будет обсуждаться как на двусторонней встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, так и в широком формате с участием европейских лидеров. В нем примут участие британский премьер Кир Стармер, французский президент Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
