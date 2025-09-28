Движение транспорта из-за дорожного ремонта ограничат в трех районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях движения транспорта из-за ремонтных работ. Они начнут действовать с новой недели в трех районах Петербурга, уточнили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в Выборгском районе в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 29 сентября по 30 сентября (20:00), с 2 октября (21:00) по 3 октября (20:00), с 5 октября (20:00) по 6 октября (20:00), а также с 8 октября (08:00) по 9 октября (08:00) ограничения вводятся при движении по перекрестку Выборгского шоссе и улицы Жени Егоровой, с закрытием левого поворота с улицы Жени Егоровой на Выборгское шоссе.

Кроме этого, в той же локации с 20:00 30 сентября до 20:00 1 октября и с 20:00 3 октября до 20:00 4 октября закрывается для движения правый поворот с проспекта Энгельса на Выборгское шоссе. А с 20:00 30 сентября до 20:00 1 октября и с 20:00 4 октября до 20:00 5 октября движение перекроют по улице Жени Егоровой в створе Выборгского шоссе.

В Красногвардейском районе по аналогичной причине с 30 сентября по 4 октября ограничивается движение транспорта по Ржевской улице от дома 44 до дома 34. С 08:00 1 октября до 08:00 3 октября движение на этом участке закрывается полностью.

В Приморском районе с 29 сентября по 5 октября из-за проведения работ по прокладке газопровода в поселке Лисий Нос для водителей окажется временно недоступен участок улицы Электропередач — от Новой до Деловой улицы. Предлагаемый объезд: по Новой и Дуговой улицам, Морскому проспекту и Деловой улице.

В том же районе из-за дорожного ремонта с 29 сентября (08:00) по 3 октября (08:00) закрывается движение транспорта по Гаккелевской улице — от улицы Оптиков до Мебельной улицы, за исключением городского пассажирского транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях в центре Петербурга из-за съемок фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна.

Андрей Цедрик