В Краснодарском крае 1 октября полчаса будут звучать сирены

В среду, 1 октября, с 10:30 до 11:00 в Краснодарском крае проведут плановую проверку систем оповещения. В этот промежуток времени будут звучать сирены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление гражданской защиты Краснодара Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

«Жителей и гостей Краснодарского края просят сохранять спокойствие. В экстренной ситуации звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны, который означает “Внимание всем!”» — говорится в сообщении оперштаба Кубани.

Когда будут звучать сирены, жителям и гостям края нужно будет включить телевизоры и настроить их на один из общедоступных телеканалов, а радиоприемники — на «Радио России». В телевизорах и по радио прозвучит специальное сообщение администрации Краснодарского края.

Василий Хитрых