Дания временно запретит полеты дронов по всей стране из-за саммита ЕС

Власти Дании на время запретили полеты всех гражданских дронов из-за недавних происшествий с беспилотниками и предстоящего неформального саммита Евросоюза, запланированного на 1 октября. Это следует из публикации на сайте транспортного управления Дании.

Запрет на запуск дронов в Дании будет действовать с 29 сентября по 3 октября. Однако операторы беспилотников смогут подать заявку на запуск дронов в экстренных и социально значимых ситуациях, следует из сообщения.

Ограничения не коснутся военных и государственных беспилотников. Среди них — дроны, предназначенные для помощи в проведении полицейских операций, а также для оказания помощи в сфере здравоохранения и при ЧП.

На этой неделе над четырьмя аэропортами Дании заметили неизвестные дроны. Позже беспилотники засекли над датскими военными базами, сообщила газета The Guardian. В НАТО заявили, что из-за замеченных дронов над Данией организация расширит операцию «Балтийский страж».