«Великая Молдова» уверена в недопуске к выборам и призвала не голосовать за нее

Лидер оппозиционной партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ заявила о вероятном отстранении от выборов. Она призвала избирателей не голосовать за «Великую Молдову».

«Мне сообщили, что судьи уже получили указания и готовят к концу дня неблагоприятное решение, по которому ваш голос, отданный нам, будет аннулирован и перераспределен в пользу правящей партии»,— сказала госпожа Фуртунэ на видео в Telegram-канале.

В случае снятия с выборов «Великая Молдова» обратится в Европейский суд по правам человека, сказала Виктория Фуртунэ «РИА Новости».

26 сентября ЦИК республики решила исключить «Великую Молдову» из предвыборной гонки из-за подозрений в незаконном финансировании партии. Госпожа Фуртунэ назвала решение политически мотивированным и несправедливым. Партия останется в бюллетенях до решения суда.

Парламентские выборы проходят в Молдавии 28 сентября. По данным iData, правящая партия президента Молдавии Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) сможет рассчитывать на 33,6% голосов. Ее главный противник — левый «Патриотический блок» во главе с Игорем Додоном. По прогнозам, он может получить 33,9% голосов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молдавия ждет голосов из-за границы».