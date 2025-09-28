Партия «Великая Молдова» сохраняет участие в выборах до решения суда

Ранее исключенная из предвыборной гонки оппозиционная партия «Великая Молдова» сохраняет участие в парламентских выборах в Молдавии. Вице-председатель ЦИКа Павел Постикэ сообщил журналистам, что партия останется в бюллетенях до решения суда.

«Партия "Великая Молдова" остается в бюллетенях для голосования до решения суда. Без этого постановления ее нельзя исключать»,— сказал господин Постикэ (цитата по ТАСС). Апелляционная палата Кишинева планирует рассмотреть этот вопрос 28 сентября.

ЦИК исключила «Великую Молдову» из предвыборной гонки 26 сентября из-за подозрений в незаконном финансировании партии. Ее глава Виктория Фуртунэ пообещала оспорить решение в Апелляционной палате, объяснив решение ЦИК политически мотивированным и несправедливым. Она также отметила, что уведомление о заседании поступило за полтора часа до начала, что не дало возможности ознакомиться с материалами дела.