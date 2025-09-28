В Петербурге реализовали первый подзаряжаемый гибридный внедорожник Tank 500

В Петербурге зафиксирована первая продажа подзаряжаемого гибридного внедорожника Tank 500. Речь идет о версии Tank 500 Hi-Charge, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Как уточнили дилеры, в сделке участвовал покупатель, у которого уже есть Tank 500 в другой комплектации — Urban.

Полноприводный внедорожник Tank 500 Hi-Charge оснащен двухлитровым бензиновым двигателем и одновременно — электромотором, общая мощность которых составляет 394 л.с. Только на электротяге он способен преодолеть до 115 км.

По данным автоэксперта Дениса Гаврилова, по итогам восьми месяцев текущего года бренд Tank является лидером на авторынке Петербурга в премиальном сегменте. За период января-августа в городе зарегистрирован 771 новый автомобиль этой марки. При этом доля Tank 500 в продажах бренда составляет 29%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за восемь месяцев 2025 года спрос на электромобили с пробегом в Петербурге увеличился на 54% к аналогичному периоду прошлого года.

Андрей Цедрик