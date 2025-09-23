Спрос на электромобили с пробегом в Петербурге вырос на 54% за год
В январе-августе 2025 года спрос на электромобили с пробегом в Санкт-Петербурге увеличился на 54% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Авито Авто».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Самыми популярными марками электрокаров на вторичном рынке Северной сталицы стали Evolute, Hongqi, Porsche, Volkswagen и Tesla. Среди моделей выделились Tesla Model X, Evolute i-PRO, Hongqi E-HS9, Volkswagen ID.4 и Zeekr X.
По динамике спроса лидируют бренды BYD (+54,8%), Evolute (+50,9%), Porsche (+16,2%), Tesla (+12%) и Voyah (+10,3%) и модели Zeekr 009 (+54,4%), Tesla Model X (+53,5%), Volkswagen ID.4 (+31%), Tesla Model 3 (+12,4%) и Tesla Model Y (+12,2%).
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что продажи электрокаров Zeekr и Avatr за I полугодие сократились в Петербурге на 70%.