Нижегородская мэрия планирует создать департамент сельского хозяйства
Проект новой структуры администрации Нижнего Новгорода внесен на рассмотрение городской думы. Депутаты должны будут рассмотреть этот вопрос на первом заседании 29 сентября.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
После объединения Нижнего Новгорода и Кстовского округа структура мэрии поменяется незначительно. В ней появится департамент сельского хозяйства и администрация Кстовского района. Глава администрации нового района, как и остальные восемь, будет иметь статус заместителя главы города. Департамент сельского хозяйства войдет в блок первого замглавы города, должность которого сейчас занимает Сергей Егоров.
Помимо этого, контрольно-ревизионное управление и управление административно-технического и муниципального контроля предлагается преобразовать в департаменты. А секторы по защите гостайны и по защите информации повысят до статуса отдела.
Для реорганизации мэрии и ликвидации упраздняемых подразделений кстовской администрации будут созданы реорганизационная и ликвидационные комиссии. Первую возглавит замглавы города Ирина Кондырева, две другие — директор департамента финансов администрации Кстовского округа Светлана Утросина и руководитель кстовского КУМИ Светлана Асташкина.