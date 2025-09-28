Нижегородская мэрия планирует создать департамент сельского хозяйства

Проект новой структуры администрации Нижнего Новгорода внесен на рассмотрение городской думы. Депутаты должны будут рассмотреть этот вопрос на первом заседании 29 сентября.

После объединения Нижнего Новгорода и Кстовского округа структура мэрии поменяется незначительно. В ней появится департамент сельского хозяйства и администрация Кстовского района. Глава администрации нового района, как и остальные восемь, будет иметь статус заместителя главы города. Департамент сельского хозяйства войдет в блок первого замглавы города, должность которого сейчас занимает Сергей Егоров.

Помимо этого, контрольно-ревизионное управление и управление административно-технического и муниципального контроля предлагается преобразовать в департаменты. А секторы по защите гостайны и по защите информации повысят до статуса отдела.

Для реорганизации мэрии и ликвидации упраздняемых подразделений кстовской администрации будут созданы реорганизационная и ликвидационные комиссии. Первую возглавит замглавы города Ирина Кондырева, две другие — директор департамента финансов администрации Кстовского округа Светлана Утросина и руководитель кстовского КУМИ Светлана Асташкина.

Ирина Швецова