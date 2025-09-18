Прокуратура проводит проверку после обрушения потолка в одном из вузов в Выборге

Прокуратура Ленинградской области инициировала проверку в связи с обрушением потолка в одном из помещений Выборгского института (филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Как сообщили в надзорном ведомстве, по результатам проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности образовательных учреждений, а также норм эксплуатации зданий и помещений.

В настоящий момент сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Устанавливаются лица, ответственные за обеспечение безопасности. Подробностей случившегося ЧП в ведомстве не приводят.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту происшествия с обрушением потолка в доме на Невском проспекте, в результате которого пострадал рабочий, а еще один погиб.

Андрей Цедрик