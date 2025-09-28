Лукашенко назвал большой аферой временное закрытие Польшей границ с Белоруссией

Президент Александр Лукашенко назвал аферой недавнее закрытие Польшей границ с Белоруссией. При этом господин Лукашенко отметил свою «веру в польский народ», который, по его мнению, сможет повлиять на политику своей страны.

«Менее смелые решения и их действия — закрытие границы. К чему это привело? Это афера еще большая. <...> Я как-то сказал, что польский народ — неглупые люди. И они своему правительству не позволят там разбойничать. Поэтому у меня не то что надежда… Ну и даже надежда, и вера в польский народ»,— сказал господин Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по «БелТА»).

Польша закрыла границу с Белоруссией 12 сентября из-за российско-белорусских учений «Запад-2025». Польские пограничники установили на КПП ограждения с использованием бетонных надолбов, противотанковых ежей и колючей проволоки. Границу открыли в ночь на 25 сентября — возобновили работу два автодорожных и четыре железнодорожных погранперехода.