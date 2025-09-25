Польша открыла границу с Белоруссией

В ночь на 25 сентября возобновили работу два автодорожных и четыре железнодорожных погранперехода на границе Белоруссии и Польши. Сухопутная граница двух стран была закрыта две недели.

Как передает «БелТА», белорусские пограничники начали запускать транспорт на территорию КПП «Брест» в 23:00 по местному времени 24 сентября. Через два часа первые транспортные средства выехали из Белоруссии в Польшу.

Польша закрыла границу с Белоруссией 12 сентября из-за российско-белорусских учений «Запад-2025». Польские пограничники установили на КПП ограждения с использованием бетонных надолбов, противотанковых ежей и колючей проволоки. Их начали убирать днем в среду.