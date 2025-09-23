Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad

Главы регионов УрФО проведут исторические лекции на форуме «Утро»

Губернаторы всех регионов Уральского федерального округа (УрФО) проведут лекции на тему истории на молодежном форуме «Утро», сообщили в уральском полпредстве.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ



На форуме они представят уникальные исторические факты о регионах УрФО в годы Великой Отечественной войны. Такой формат впервые будет реализован на мероприятии, так как его сквозной темой является «Все для Победы».

Молодежный форум «Утро» проводится с 2013 года под эгидой полпреда УрФО для объединения уральцев, молодых людей из других регионов и проживающих за границей граждан РФ.

Форум молодежи «Утро» в этом году пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября. В июле завершилась регистрация на мероприятие — по информации полпреда Артема Жоги, к 30 июля было подано 5,1 тыс. заявок на участие. Главная тема форума — «Молодые профессионалы России».

Ирина Пичурина

