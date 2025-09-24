В Тюмени открылся молодежный форум «Утро»

Форум уральской молодежи «Утро» начался в Тюмени — он пройдет с 24 по 29 сентября, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). На мероприятии участники посетят лекции, мастер-классы и встретятся с губернаторами регионов Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

На участие в форуме было подано 5054 заявки из 83 регионов России, 500 человек прошли отбор для участия в основной программе. Каждый регион УрФО подготовил тематические образовательные площадки: «Профессионалы будущего» от Тюменской области, «Медиатехнологии» от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), «Разработчики» от Свердловской области, «Управленцы» от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), «Наставники» от Курганской области и «Исследователи» от Челябинской области. Кроме того, на форуме «Утро» впервые пройдет городская программа, в которой примут участие более 1 тыс. человек.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, торжественная церемония открытия состоится в Тюменском технопарке, в ней примут участие молодые специалисты из России, Египта и Афганистана. Хедлайнером форума стал певец Ваня Дмитриенко.

Форум «Утро» пройдет под эгидой полпреда УрФО Артема Жоги, он проводится для объединения уральцев, молодых людей из других регионов и проживающих за границей граждан РФ. Губернаторы всех уральских регионов проведут на мероприятии лекции: они представят уникальные исторические факты о регионах Урала в годы Великой Отечественной войны.

Ирина Пичурина