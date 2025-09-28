Конфликт подростков на скейт-площадке в Райкузи может обернуться уголовным делом

Полиция проводит проверку по факту подросткового конфликта на скейт-площадке в Ломоносовском районе Ленинградской области. Информация об инциденте напротив дома 3 по Садовой улице в деревне Райкузи поступила в правоохранительные органы вечером 27 сентября, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Было установлено, что на скейт-площадке между подростками возник словесный спор, в ходе которого 13-летний учащийся 7-го класса получил несколько ударов. По словам пострадавшего, его оппоненты демонстрировали ему нож, перцовый баллончик и снимали происходящее на камеру мобильного телефона.

Позже в отдел полиции поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним доставлен подросток в удовлетворительном состоянии. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личности всех участников конфликта, а также обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Цедрик