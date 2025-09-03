Показ сигнального пистолета привел к двусторенней потере слуха у юной петербурженки

Учащаяся одной из школ Санкт-Петербурга обратилась в больницу с жалобами на термический ожог и двустороннюю потерю слуха. В нее попал залп из сигнального пистолета, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Полиция в ночь на 2 сентября получила телефонограмму из медучреждения. Подросток в возрасте 14 лет была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Полицейские проводят проверку по факту инцидента.

По словам пострадавшей, вечером того же дня на детской площадке ее знакомый демонстрировал сигнальный пистолет. В один момент владелец выстрелил в лицо школьницы.

Правоохранители опросили 15-летнего девятиклассника. Он заявил, что приобрел сигнальный пистолет со свето-шумовым патроном на маркетплейсе. Выстрел был совершен непреднамеренно. Испугавшись произошедшего, школьник выкинул пистолет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подросток получил травму головы на Вавилова после выстрела из «Сигнала охотника».

Татьяна Титаева