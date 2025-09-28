Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку

Бывший президент Франции Николя Саркози не ожидал приговора к реальному тюремному сроку. В интервью Le Journal du dimanche он признался, что не понимает, почему суд настаивает на немедленном исполнении приговора. По словам господина Саркози, во время процесса были нарушены «все грани закона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Франции Николя Саркози

«Я ожидал всего, но, признаюсь, не этого. Все зашло даже дальше, чем я мог себе представить. Были нарушены все границы закона. Это просто невероятно. Даже в своих яростных требованиях Национальная финансовая прокуратура не просила об этом!»— сказал Николя Саркози. Он отметил, что не понимает обоснование суда для немедленного приведения приговора в действие. Судьи сослались на «риск нарушения общественного порядка», если политик останется на свободе.

Приговор политику огласили 25 сентября. Николя Саркози обвиняют в «участии в преступном сообществе». По версии суда, предвыборная кампания господина Саркози финансировалась ливийским режимом. За это его приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Фактически это означает, что он будет заключен в тюрьму в ближайшие недели. Политик намерен обжаловать решение суда и доказать свою невиновность.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Франция присудила первый экс-президентский срок».