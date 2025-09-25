Бывший президент Франции Саркози обжалует решение суда

Бывший президент Франции Николя Саркози намерен обжаловать решение суда и доказать свою невиновность. Сегодня его признали виновным в участии в преступном сообществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Николя Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы, из которых два года — условно, а также назначили штраф в размере €100 тыс. Обвинения, в частности, связаны с его сговором с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи. По версии следствия, ливийская сторона финансировала победу господина Саркози в президентской гонке.

«Если они хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой,— прокомментировал приговор господин Саркози (цитата по AP). — Я не виновен… Естественно, я подам апелляцию».

Приговор Николя Саркози вынесен с отсрочкой исполнения наказания. Однако решение суда имеет оговорку о немедленном исполнении. Фактически господина Саркози могут заключить в тюрьму в ближайшие недели.