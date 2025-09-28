Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в поселке Горелово
Пожар с погибшими и пострадавшим произошел в ночь на 28 сентября в Красносельском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: поселок Горелово, улица Ломоносова, д. 113, поступил на пульт дежурного в 00:02, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Прибывшие на место пожарные выяснили, что в двухэтажном доме размером 6х6 метров с пристройкой размером 2х3 метра, на втором этаже происходило горение обстановки по всей площади. С огнем удалось справиться спустя полчаса силами 15 спасателей и трех единиц техники.
В результате пожара погибли двое мужчин. Еще один человек пострадал, его направили в медицинское учреждение. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.
