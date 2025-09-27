Житель Сланцев пытался сжечь пятерых в квартире на улице Кирова

В полицию города Сланцы 26 сентября поступило сообщение о пожаре в квартире дома 30 по улице Кирова, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. На место немедленно выехали экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе тушения пожара было найдено тело 47-летней хозяйки, четверо других местных жителей были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 33-летнего сланцевчанина, находившегося в состоянии опьянения.

По предварительным данным, он облил квартиру горючей жидкостью и поджег, после чего скрылся. С места происшествия изъяли канистру с остатками горючего и зажигалку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд в Сланцах арестовал на месяц и 30 суток продавцов суррогатного алкоголя, который унес жизни 19 человек.

Андрей Маркелов