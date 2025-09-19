ЦАХАЛ: почти 500 тыс. палестинцев покинули город Газа из-за наступления Израиля

480 тыс. жителей города Газа перебрались на юг анклава после начала наступления Армии обороны Израиля. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

Согласно оценке ЦАХАЛа, до начала наступления на город в нем проживали около 1 млн палестинцев.

Перед наступлением израильская армия рекомендовала населению эвакуироваться, чтобы не оказаться в зоне боевых действий. 17 сентября ЦАХАЛ объявил об открытии на 48 часов дополнительного маршрута эвакуации из города на юг сектора Газа вдоль шоссе Салах ад-Дина.

По данным Reuters, сотни тысяч палестинцев, остающихся в городе, боятся проследовать по эвакуационным маршрутам из-за его опасности и нехватки продовольствия.

17 октября Еврокомиссия представила пакет ограничений против Израиля в ответ на расширение его операции «Колесница Гидеона» по захвату города Газа. Несколько стран, включая Германию, Австрию, Италию и Венгрию, выступили против санкций в отношении еврейского государства. Поэтому санкции могут так и не вступить в силу.

Подробнее — в материале «"Колесницы Гидеона" разбудили Европу».