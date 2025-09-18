«Колесницы Гидеона» разбудили Европу

Еврокомиссия представила 17 сентября пакет санкционных мер против Израиля, обвинив его в ухудшении гуманитарной ситуации в секторе Газа из-за расширения операции «Колесницы Гидеона». В числе рестрикций, рекомендованных исполнительным органом Евросоюза,— приостановка некоторых пунктов Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которая лишит израильские товары преференциального доступа на европейский рынок, введение санкций против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и нескольких должностных лиц из его окружения, а также заморозка пакетов двусторонней помощи. Израиль обещает дать на это «соответствующий ответ». Впрочем, есть вероятность, что в итоге санкции так и не будут введены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

Проект санкционных ограничений против Израиля Еврокомиссия (ЕК) официально презентовала в среду, 17 сентября. Он предполагает лишение израильских товаров особых преференций за счет приостановки положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и обложение их такими же пошлинами, как продукцию государств, не имеющих соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.

При этом Европа является для Израиля крупнейшим торговым партнером и ограничительные меры в случае утверждения могут затронуть 37% израильского экспорта в Европу, отмечает Politico.

Его объем в 2024 году достиг примерно €16 млрд.

Одновременно ЕК выступила за заморозку двусторонней поддержки Израиля, за исключением поддержки его гражданского общества и финансирования «Яд ва-Шема» — мемориального комплекса, посвященного истории холокоста. «В частности, это (санкции.— “Ъ”) касается будущих ежегодных ассигнований в период с 2025 по 2027 год, а также текущих проектов в рамках институционального сотрудничества с Израилем и проектов, финансируемых в рамках регионального механизма сотрудничества ЕС—Израиль»,— отмечается в коммюнике ЕК. Объем потерь от этих ограничений может достичь €14 млн.

Отдельно исполнительный орган ЕС предложил ввести санкции лично против Биньямина Нетаньяху и праворелигиозного крыла его правящей коалиции, призывающего к полной оккупации сектора Газа и расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. В ЕК апеллируют к тому, что еврейское государство нарушило статью №2 Соглашения об ассоциации, проявив в рамках военной кампании в Газе неуважение к основным принципам в сфере прав человека и демократическим ценностям. «Это нарушение касается стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа, блокирования гуманитарной помощи, интенсификации военных операций и решения властей продвигать план поселений»,— отмечает ЕК.

«Ужасающие события, происходящие в секторе Газа ежедневно, должны прекратиться,— подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, презентуя проект санкционных мер.— Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ (мирных палестинцев.— “Ъ”) ко всей гуманитарной помощи и освобождение всех (израильских.— “Ъ”) заложников, удерживаемых "Хамасом". Европейский союз остается крупнейшим донором гуманитарной помощи и непоколебимым сторонником решения о двух государствах».

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заметила, что евросообщество хочет применить избирательный подход в давлении на Израиль, чтобы вынудить Биньямина Нетаньяху изменить свой курс, но не поставить под удар все израильское общество. «Хочу внести ясность,— сказала она.— Цель не в том, чтобы наказать Израиль. Цель — улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа».

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что инициатива, выдвинутая ЕК, «морально и политически ущербна».

«Меры против Израиля нанесут удар по интересам самой Европы,— написал он в соцсети X.— Израиль продолжит с помощью своих друзей в Европе бороться с попытками причинить ему ущерб, пока он ведет экзистенциальную войну. На меры против Израиля будет дан соответствующий ответ, и мы надеемся, что нам не придется их принимать». Так, господин Саар допустил, что санкции так и не будут приняты из-за существующих разногласий по этому вопросу между странами Евросоюза.

По данным Politico, против утверждения пакета экономических санкций в адрес еврейского государства выступают, в частности, Германия, Австрия, Италия и Венгрия.

Тем временем Израиль продолжает расширять сухопутную операцию «Колесницы Гидеона-2», начатую в ночь на 16 сентября. По словам армейских источников, на которых ссылается The Jerusalem Post, наступательные действия уже привели к тому, что палестинские кланы, стихийно действующие в некоторых районах сектора против остатков группировки «Хамас», начали расширять контролируемые ими территории. Согласно этим данным, они берут в свои руки важнейшие контрольно-пропускные пункты, стремясь не допустить возвращения «Хамаса» в ранее оставленные районы. Вероятно, лидеры местных кланов поняли, что «Хамас» в скором времени может быт разгромлен, делятся своими наблюдениями источники The Jerusalem Post.

Нил Кербелов