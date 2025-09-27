Трамп и Эрдоган обсудили урегулирование конфликта на Украине

Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили, что они могут сделать для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Наш президент и президент Трамп также обсудили возможные совместные шаги для прекращения российско-украинской войны»,— сказал господин Фидан журналистам (запись опубликована на YouTube-канале МИД Турции).

По словам министра, Реджеп Тайип Эрдоган также поднял вопрос о Палестине и указал, что главной целью должно быть прекращение огня в секторе Газа. Как добавил Хакан Фидан, президенты Турции и США также обсудили вопросы территориальной целостности Сирии и сотрудничество Анкары и Вашингтона в рамках НАТО.

Переговоры Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана прошли 25 сентября в Вашингтоне. Президент США назвал встречу удачной. По его словам, Турция готова отказаться от закупки российской нефти.

