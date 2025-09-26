Трамп: Турция готова отказаться от поставок российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что Турция откажется от закупки российской нефти, так как у нее есть «множество вариантов».

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома он сказал, что у Турции «множество вариантов», а также есть доступ к морю. «Если бы я захотел, чтобы (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался — “Ъ”), он бы это сделал»,— сказал президент США.

При этом господин Трамп отметил, что для таких стран, как Венгрия и Словакия, которые зависят от одного трубопровода, отказ от российской нефти станет гораздо сложнее. «Я просто не хочу, чтобы люди винили их»,— сказал он.