«Зенит» взял «быка» за рога

«Зенит» одержал важную победу в чемпионате России, обыграв «Краснодар» на его поле со счетом 2:0. Судьбу матча решили голы Максима Глушенкова и Луиса Энрике. Петербуржцы сократили отрыв от лидера до трех очков и нанесли удар по самолюбию «быков», выигравших в прошлом сезоне чемпионский титул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Краснодар» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Ozon Арена»

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Матч между командами «Краснодар» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Ozon Арена»

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

«Зениту» уже некуда было отступать, отставание от «Краснодара» до игры составляло шесть очков, поэтому футболисты отнеслись к ней со всей серьезностью. Если сине-бело-голубые играют «на все деньги», затраченные на формирование команды, они побеждают — пока это так работает в российском футболе.

Ноу-хау Сергея Семака, тренера «Зенита», стало решение совместить на поле Максима Глушенкова, игрока почти опального, но обладающего ярким талантом, и Луиса Энрике — звезду из Бразилии. Последний вышел на левом фланге атаки, а Глушенков атаковал справа — где обычно играет Энрике, купленный за €33 млн у «Фламенго». Задумка удалась. Основана она была еще и на том, что перед Энрике оказался 34-летний защитник «Краснодара» Сергей Петров, к слову, воспитанник петербургского футбола. Ему было тяжеловато противостоять бразильцу. Впрочем, забей на первых минутах хозяева гол из тех моментов, что они создали, матч сложился бы по-другому. Но «Зенит» сначала спас вратарь Денис Адамов (к слову, воспитанник «Краснодара»), отразивший удар португальца Жоау Батчи, а потом уже сами «быки» не распорядились своими шансами.

После этого игра перешла в стадию затяжной борьбы — причем с южноамериканским уклоном, в составах обеих команды было много игроков из этой части света. Зенитовцы сумели сохранить голову холодной — играли расчетливо, самоотверженно, дружно. А во втором тайме начал работать план Семака. Моментов у ворот хозяев было больше. Первые не удалось реализовать — тот же Глушенков пробил с острого угла мимо дальней штанги. Зато, когда на 60-й минуте Луис Энрике вывел его на позицию для удара слева в штрафной, послав мяч между ног защитника, Максим не промахнулся, пустив мяч между ног вратаря. Этот издевательский гол «Зенита» добавил уверенности петербуржцам, а хозяев «подломил» психологически. Они уже стали атаковать не так опасно, как делали это раньше. Это притом, что оборона «Зенита» им не слишком много позволяла. Когда шли последние минуты матча, Глушенков и Луис Энрике поменялись местами: россиянин вошел в штрафную «Краснодара», дождался пока туда прибежит бразилец и навесил на его голову — Энрике вонзил мяч под перекладину.

Это была хорошая победа «Зенита» с красивыми голами. Она позволила сине-бело-голубым приблизиться к главному конкуренту на три очка. Какими окажутся психологические последствия фиаско «Краснодара», покажут следующие туры чемпионата России. В прошлом сезоне «быки» оправились от поражения на «Газпром Арене» 1:4, которое они потерпели на финише чемпионата, и выиграли титул. В том числе потому, что «Зенит» так и не нашел в последних турах свою игру. Сейчас команда Сергея Семака тоже в поиске — не все работает как надо, игра получается фрагментами. Но класс и опыт игроков сказываются. Возможно, после победы в Краснодаре «Зенит» расправит крылья и начнет показывать футбол, которого от него ждут, в каждом матче. Пока в Петербурге больше радуются хорошему результату.

Следующий матч «Зенит» проведет в рамках 10-го тура чемпионата России против «Оренбурга», который идет на 13-м месте в таблице. Игра пройдет 27 сентября на «Газпром Арене».

Кирилл Легков