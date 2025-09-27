Высказывания министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о «моральной деградации» Венгрии — следствие разочарования от неудачных попыток втянуть Будапешт в войну. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Я понимаю разочарование министра иностранных дел Украины: им пока не удалось спровоцировать нас на их войну»,— написал господин Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он отметил, что Будапешт не будет вмешиваться в конфликт соседних стран, но продолжит защищать свои интересы.

26 сентября господин Сибига опубликовал пост в X, в котором обвинил Венгрию в «моральной деградации». По словам главы украинского МИДа, Будапешт ведет работу против Киева и других европейских стран. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерские беспилотники нарушили воздушное пространство страны. Однако в Минобороны Венгрии это отрицают.