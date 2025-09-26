Минобороны Венгрии отрицает нарушение воздушного пространства Украины
Минобороны Венгрии заявило, что вооруженные силы республики не нарушали воздушное пространство Украины беспилотниками.
«Мы не получали никакой информации от украинской стороны относительно такого инцидента, хотя находимся с ней в постоянном контакте»,— сообщили Telex в военном ведомстве.
Об инциденте заявил 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский. Он не уточнил, когда венгерские беспилотники проникли в воздушное пространство страны. По версии украинской стороны, дроны могли вести разведку потенциала Украины в приграничных районах.