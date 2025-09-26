Зеленский заявил о нарушении границ Украины венгерскими БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство страны нарушили, вероятно, венгерские беспилотники. Когда именно произошел инцидент, он не уточнил.

«Главком доложил и относительно недавних инцидентов с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны»,— написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По предварительной информации, беспилотники могли вести разведку относительного потенциала в приграничных районах страны, добавил президент Украины. Он поручил проверить все полученные данные и предоставить доклад по каждому отдельному факту нарушения воздушного пространства.